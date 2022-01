MELODY’S ECHO CHAMBER, NUOVO ALBUM IN ARRIVO. SI INTITOLA “EMOTIONAL ETERNAL” ED USCIRà IL PROSSIMO APRILE.

La cantante e musicista francese Melody Prochet, aka Melody’s Echo Chamber, ha annunciato il suo terzo album “Emotional Eternal” in uscita il prossimo 29 aprile via Domino (preordina qui).

Seguendo le orme del precedente “Bon Voyage” del 2018, anche questo album è stato registrato nella periferia di Stoccolma, con Reine Fiske – membro polistrumentista della rock band svedese Dungen che ha lavorato con artisti del calibro di Travis Scott e Anna Järvinen – e con Fredrik Swahn, musicista, produttore e ingegnere noto per il suo lavoro con la band indie-rock svedese The Amazing.

A proposito del nuovo lavoro, Melody ha dichiarato: “Spero che il disco abbia quella qualità edificante. Volevo essere più radicata e consapevole durante il processo. Ho guidato le sessioni con semplicità, in contrasto con il massimalismo di Bon Voyage e la natura selvaggia delle mie delusioni. Ho preso alcune decisioni importanti e di grande impatto e ho cambiato la mia vita. Mi ha portato dove è pacifico, e penso che il disco lo rifletta. È più diretto”.

Con l’annuncio dell’album, Melody’s Echo Chamber ha rilasciato il nuovo singolo “Looking Backward” accompagnato da un video ufficiale che ha visto la collaborazione dell’artista 3D Hyoyon Paik (Chlöe), specialista in Unreal Engine, per creare la storia del viaggio inquietante di una Metawoman attraverso un altro mondo meravigliosamente costruito ma distorto.

“Looking Backward’ è una marcia vivida, disinvolta e poetica verso l’ignoto” – ha detto Melody del brano – “Ho scritto il testo mentre andavo a Stoccolma, in transito all’aeroporto, c’era un uomo che creava riflessi di luce con il suo orologio e giocava con la luce sui pavimenti e sui muri. Sembrava un atto proveniente da una fonte di pura creatività, mi ha reso felice di coglierlo e mi ha ispirato a scrivere la canzone”.

“Emotional Eterna”l Tracklisting:

1. Emotional Eternal

2. Looking Backward

3. Pyramids in the Clouds

4. The Hypnotist

5. Personal Message

6. Where the Water Clears the Illusion

7. A Slow Dawning of Peace

8. Alma_The Voyage