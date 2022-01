VIDEO: EMILYA NDME Space and the Universe

Come ci dicono le note stampa, “Space and the Universe”, nuovo brano di Emilya ndMe, viene composto durante una sera di quarantena, al pianoforte: viaggio interstellare della mente che fonda le radici nella consapevolezza di uno stato di chiusura forzata e solitudine comune a tutti, nasce dal tentativo di alleviare con la musica la mancanza di aria e di disegnare un mondo nuovo con l’immaginazione.

La dimensione sonora di “Space and the Universe” è elettronica e profonda, tra suoni campionati nello Spazio dalla NASA, voci eteree ed un ritornello potente ed esplosivo: non passa inosservato lo splendido lavoro di mastering affidato, per questa nuova uscita di Emilya ndme, ad Alex Wharton agli Abbey Road Studios, che vanta la firma sui master di brani di Aurora, Radiohead, Paul MaCartney ecc..

Il videoclip, per la regia del giovane Narcis Iordarche, rende omaggio ai viaggi nel tempo, ispirandosi all’iconica serie TV tedesca “Dark”: disegni visionari, un portale e una nuova dimensione da esplorare. Emilya, nel suo viaggio, va in cerca di un copricapo “alieno” che ne celebra l’appartenenza al nuovo mondo.

