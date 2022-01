ASCOLTA “PICCOLO”, IL NUOVO SINGOLO DI GENERIC ANIMAL

“È la prima canzone scritta dopo aver finito Presto che mi ha fatto capire che stavo ripartendo da capo, con un nuovo percorso. Avevo appena ricominciato ad andare dalla psicologa ma sistematicamente a rovinarmi la giornata. Ti svegli, vai a terapia alle 9 del mattino e non ne esci fuori fino al giorno dopo. Mentalmente intendo. Ovviamente estendi la colpa a tutte le persone che ti stanno intorno, per sparpagliare le tue paure, le tue responsabilità. Ma dovresti stare calmo, capire che è giusto aspettare e soffrire un po’ per stare meglio”.



Ecco come Generic Animal presenta “Piccolo”, il suo nuovo singolo che anticipa “Benevolent”, fuori per la Tempesta Dischi a marzo.

“Quando con Fight Pausa abbiamo cominciato seriamente a registrare e produrre il brano inizialmente era su altri bpm, lo abbiamo tenuto per mesi ad una velocità più lenta fino a che non abbiamo deciso di ri-registrarlo tutto con Giacomo Ferrari alle batterie”.

Un testo, come dicono le note stampa, in cui la semplicità dei pensieri di un bambino incontrano le paranoie di un adulto, tra ansie consapevolmente incontrollabili e la fatica di venirne a capo.

Credit Foto: Guido Borso