GUARDA DAMON ALBARN ESEGUIRE “ROYAL MORNING BLUE” DA KIMMEL

Damon Albarn è apparso al Jimmy Kimmel Live per suonare “Royal Morning Blue”. Un pianoforte a coda, una sezione d’archi e uno sfondo video con immagini dell’Islanda: tutto molto bello.



“Royal Morning Blue” è ovviamente tratta dall’album solista di Albarn “The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows”.

Originariamente pianificato come un lavoro orchestrale sui paesaggi dell’Islanda, “The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows” si è trasformato in un album di 11 canzoni registrate durante il tempo che Albarn ha passato in isolamento in Islanda, durante la pandemia. L’album, registrato in Islanda, segna il primo LP solista di Albarn da “Everyday Robots” del 2014.