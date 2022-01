JENNY HVAL ANNUNCIA IL SUO NUOVO ALBUM “CLASSIC OBJECTS”. SVELATO ANCHE IL BRANO D’APERTURA “YEAR OF LOVE”

La musicista e scrittrice norvegese Jenny Hval annuncia il suo nuovo album “Classic Objects”, in uscita l’11 marzo e svela anche il video del nuovo singolo “Year of Love”, che apre l’album.

“Classic Objects”, come ci dicono le note stampa, è la versione di Hval di un album pop. Ogni canzone ha una strofa e un ritornello. Ci sono momenti intercambiabili di complessità, melodie e una forte chiarezza nei ritornelli.

Dopo il primo singolo, “Jupiter”, “Year of Love” è una canzone basata su una storia vera di una proposta di matrimonio avvenuta davanti a Hval mentre si esibiva qualche anno fa. “Per me, questa esperienza è stata molto preoccupante“, dice la Hval. “Mi ha messo di fronte al fatto che sono anche sposata. Cosa dice questo dettaglio della mia vita privata di me come artista? ‘Year of Love’ chiede: chi sono io come artista? Le mie azioni private tradiscono il mio lavoro e la mia voce?“.

La Hval approfondisce: “Avevo voglia di scrivere storie semplici. Il mio problema era che trovavo che la componente musicale nel processo di scrittura faceva allontanare le parole dal loro percorso e persino saltare nell’assurdo. Penso che sia destinato a succedere quando c’è di mezzo la musica. Dopo tutto, una canzone non è solo parole, ha una melodia, e la ragione per cui abbiamo delle melodie è quella di fare un passo nel buio“.

Tracklist:

01 Year of Love

02 American Coffee

03 Classic Objects

04 Cemetery of Splendour

05 Year of Sky

06 Jupiter

07 Freedom

08 The Revolution Will Not Be Owned