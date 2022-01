SLASH (FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS): NUOVO ASSAGGIO DALL’IMMINENTE ALBUM

Si chiama “Call Off The Dogs” il brano che segna la nuova collaborazione del chitarrista dei Guns N’ Roses, Slash, con Myles Kennedy & The Conspirators, che già hanno partecipato ai suoi tre precedenti album. Dopo “The River is Rising” e “Fill My World” ecco che questo nuovo brano è la terza anticipazione di “4”, nuovo album atteso a breve (11 febbraio).

Slash ha notato che la canzone è stata “scritta praticamente al volo“, il che è emblematico di “4” nel suo complesso: “Non puoi pensare troppo a qualcosa nel fare questa canzone, perché ne avrebbe ucciso lo spirito“.

Il cantante Myles Kennedy dice così del brano: “Parla di quel punto in cui sventoli la bandiera bianca e ti arrendi a qualcuno, dopo essere stato inseguito senza sosta“.

Ricordiamo anche che Slash ha rivelato che “un intero disco” di nuove canzoni dei Guns N’ Roses è previsto per essere pubblicato sempre durante questo 2022.

