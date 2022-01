VIDEO: PRIESTGATE Eyes Closed for The Winter

Spostiamo il mirino a Driffield, East Yorkshire, a conoscere i Priestgate.

Già attivi con una manciata di singoli, la band inglese, che non nasconde la predilezione per mostri sacri come The Cure e Joy Division, esce con questo nuovo singolo: un indie pop barocco ed elegante, che mescola chitarre solari e tintinnanti ad una scrittura agrodolce.

“Eyes Closed for The Winter” è il secondo estratto dall’EP che porterà lo stesso nome, previsto per il prossimo Marzo.

