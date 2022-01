ADAM MCKAY, REGISTA DI DON’T LOOK UP, PRODURRA’ UN FILM SULL’ASSALTO AL CONGRESSO DEL GENNAIO 2021

Adam McKay è già al lavoro. Il suo nuovo progetto “J6” sarà la ricostruzione cinematografica dell’attacco a Capitol Hill, avvenuto il 6 gennaio 2021. Il regista di “Don’t Look Up” non sarà dietro la macchina da presa, ma darà il suo contributo come produttore: a dirigere il tutto ci sarà Billy Ray (“Breach – L’infiltrato”, “Il segreto dei suoi occhi”, “L’inventore di favole”). McKay ha detto così: “Billy ha scritto una sceneggiatura che non è solo straziante e terrificante, ma diventerà sicuramente il documento cinematografico definitivo di quella giornata“.

Se McKay è già pronto e carico, ovviamente c’è un contorno di polemiche che andrà alimentandosi più il progetto andrà avanti: la ferite alla democrazia è sicuramente ancora aperta e una versione cinematografica di un tale avento, conoscendo anche la veste satirica dello stesso McKay, fa già storcere il naso a qualcuno fin d’ora.

Adam McKay will produce a movie about the January 6 assault on the US Capitol. It will be directed by Billy Ray. (https://t.co/7zxBDAsfax) pic.twitter.com/RA4OVVOGjV — Film Updates (@FilmUpdates) January 20, 2022

Come dicevamo, il film sarà diretto da Billy Ray, che già a suo tempo, alcuni giorni dopo l’assalto, aveva intervistato vari agenti di polizia e i membri del Congresso bloccati all’interno del Campidoglio. Il regista si esprime in modo chiaro: “L’obiettivo è quello di raccontare una giornata memorabile dal punto di vista di chi l’ha vissuta“.