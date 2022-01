E’ IN ARRIVO UN ALBUM DAL VIVO (REGISTRATO NEL 2000) DI SONGS: OHIA

La Secretly Canadian ha annunciato “Live: Vanquishers“, un album dal vivo Songs: Ohia live album registrato nei Paesi Bassi nel 2000, che sarà pubblicato (uscita prevista il 4 marzo) esclusivamente per i membri della serie (in abbonamento) Static & Distance, un fan club ufficiale dedicato al defunto Jason Molina.

Ben Swanson, co-fondatore di Secretly Group, dice: “Jason ha creato un universo così ampio attraverso le sue registrazioni, la scrittura e le opere d’arte e i suoi fan hanno realizzato un’incredibile comunità intorno al suo lavoro. Abbiamo fatto Static & Distance per dare un’opportunità ai fan di lunga data di immergersi più a fondo nel suo mondo e per offrire un nuovo punto di ingresso alla scoperta di quelli che arrivano da poco. È stato molto divertente passare attraverso l’archivio di Jason, riconnettersi e collaborare con vecchi amici, per non parlare dell’esplorazione di nuovi modi di raccontare la storia di Jason. Amiamo assolutamente i fan di Jason, sono così appassionati della sua musica e sono stati incredibili nel mantenere viva la sua eredità. Abbiamo un sacco di idee e non potremmo essere più entusiasti di intraprendere questo viaggio con loro“.

Unirsi a Static & Distance garantirà l’accesso a registrazioni dal vivo e in studio mai ascoltate prima, oltre a fotografie inedite, rari filmati dal vivo e altro ancora in una newsletter bimestrale. L’unico singolo estratto da “Live: Vanquishers” è, per ora, “VU Anxiety”, una canzone che Molina ha suonato diverse volte tra il 1998 e il 2000 ma che non ha mai pubblicato ufficialmente.

Ecco la tracklist:

01. Nobody Tries That Hard Anymore

02. Are We Getting Any Closer

03. Tigress

04. Being In Love

05. VU Anxiety

06. Cabwaylingo

07. Lioness

08. It Won’t Be Easy

09. She Came To Me As A Ghost

10. The Black Crow

11. Come Back To Your Man

12. Translation