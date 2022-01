GRIFF E SIGRID PUBBLICANO UN SINGOLO COLLABORATIVO CHIAMATO “HEAD ON FIRE”

Griff e Sigrid hanno pubblicato un singolo collaborativo chiamato “Head On Fire”.

La collaborazione è nata dopo che la coppia si era trovata insieme online durante la pandemia, poi c’è stato l’incontro di persona che ha portato a una fiorente amicizia e una partnership creativa tra le due.

Sigrid ha detto: “Griff e io ci siamo incontrate condividendo una pizza alla sfilata di Rueben Selby alla Fashion Week di Londra…siamo andate in studio poco dopo e abbiamo passato una giornata a parlare della nostra vita, prima di scrivere ‘Head On Fire’“. Sulla canzone, Sigrid ha aggiunto: “Parla di quella sensazione quando incontri qualcuno che capovolge tutto e non puoi concentrarti su nient’altro che su quella persona.” Griff ha aggiunto: “Ammiro Sigrid così tanto, ha sfondato facendo musica pop potente e credibile. Siamo uscite insieme e abbiamo fatto ‘Head On Fire’, una canzone davvero divertente e sono entusiasta che il mondo ci ascolti finalmente insieme“.