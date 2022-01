LA PREMIATA DITTA KHRUANGBIN E LEON BRIDGES SFORNA UNA NUOVA CANZONE: “CHOCOLATE HILLS”

Khruangbin e Leon Bridges hanno condiviso una nuova canzone, “Chocolate Hills”. È l’ultima anticipazione dal loro prossimo EP collaborativo, “Texas Moon”, che uscirà il 18 febbraio via Dead Oceans in collaborazione con Columbia / Night Time Stories Ltd.

Ricordiamo che c’era già stato un primo assaggio con il brano “B-Side”. Nel 2020, Khruangbin e Bridges avevano già unito le forze per l’ EP “Texas Sun“.

L’ultimo album dei Khruangbin, “Mordechai“, era uscito nel 2020. L’album più recente di Bridges, “Gold-Diggers Sound“, invece è uscito l’anno scorso.