GUARDA ELVIS COSTELLO SUONARE “MAGNIFICENT HURT” DA COLBERT

Elvis Costello, accompagnato dai i suoi sodali the Imposters, sono stati ospiti di Stephen Colbert per promuovere l’ultimo disco “The Boy Named If” (disco della settimana in queste ore sulle nostre pagine).

La band ha suonato “Magnificent Hurt” e un medley che ha raccolto in un colpo solo “Farewell, OK” e “(What’s So Funny ‘Bout) Peace, Love, And Understanding”.

Inoltre l’artista britannico, come è consuetudine al “The Late Show With Stephen Colbert”, ha scambiato due chiacchiere con il conduttore parlando, tra le altre cose, di “Get Back”, pluripremiato doc sui Beatles diretto da Peter Jackson, della sua collaborazione con Paul McCartney e dell’attrice e cantante pop Olivia Rodrigo.

Guarda le esibizioni e l’intervista: