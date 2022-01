I PEARL JAM REGISTRERANNO IL PROSSIMO DISCO INSIEME AD ANDREW WATT COLLABORATORE DI JUSTIN BIEBER

In una nuova intervista a Mojo Eddie Vedder ha svelato alcune anticipazione sul prossimo disco dei Pearl Jam.

In studio, al fianco della band, troveremo il produttore, chitarrista e cantautore Andrew Watt collaboratore di fiducia di Justin Bieber con il quale ha lavorato su 7 tracce di “Justice”, album della pop-star pubblicato nel 2021.

Watt, che si è aggiudicato nel 2021 un grammy come ‘Non-Classical Producer Of The Year’, ha inoltre prodotto “Ordinary Man”, di Ozzy Osbourne, e collaborato con artisti del calibro di Miley Cyrus, Elton John, Dua Lipa, Post Malone e Sam Smith.

Faremo un disco con Andrew, credo. Ne abbiamo già parlato. ha dichiarato Vedder.

Sai la pandemia è arrivata proprio nel momento in cui iniziavamo ad andare in tour per “Gigaton”. Avevamo parecchi live pianificati. Molti di questi erano già in vendita. Quindi promettiamo che nel 2022 recupereremo questi shows.

Tornando sulla collaborazione con Watt Vedder aggiunge:

…faremo questa collaborazione perchè adesso abbiamo una sana e forte convizione di farlo.

e ancora:

Penso che andremo veloci per un anno o due, poi rallenteremo per un po’. Abbiamo la capacità di giocare meglio che mai, ma sappiamo anche cosa vogliamo per mantenere la salute del gruppo…

Andrew Watt, che tempo fa si è ritrovato sul palco dell’Ohana Festival a suonare la chitarra su “Alive” insieme ai Pearl Jam, è fan di vecchia data del gruppo.

A Billboard settimane fa dichiarava:

Sono nato nel 1990 e mio fratello nel 1985. Siamo tutti cresciuti con Pearl Jam e Red Hot Chili Peppers.

I Pearl Jam hanno pubblicato il loro undicesimo disco in studio “Gigaton” nel 2020, mentre il nuovo disco solista di Eddie Vedder, “Earthling”, è atteso per l’11 febbraio 2022.