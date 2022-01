“MIDNIGHT SUN” è UN’ALTRA ANTICIPAZIONE DAL SECONDO LP DI NILüFER YANYA

Il 4 marzo, via ATO Records, Nilüfer Yanya pubblicherà il suo sophomore, “Painless”, che segue di tre anni il suo debutto full-kength, “Miss Universe”.

“Painless” è un disco che costringe l’ascoltatore a sedersi con il disagio che accompagna molte delle più grandi sfide della vita, che si tratti di rotture di relazioni, di affrontare la solitudine o della ricerca del nostro io interiore. “È un disco sulle emozioni”, spiega Yanya. “Penso che sia più aperto su questo in un modo in cui “Miss Universe” non lo era, perché ci sono così tanti mantelli e maniche con il concetto che ho costruito intorno”. Aggiunge, riassumendo l’ethos del nuovo album, “Non ho più paura di ammettere i miei sentimenti”.

Ora la giovane musicista inglese condivide un nuovo singolo, “Midnight Sun” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Molly Daniel.

“È una canzone che parla di come ci si sente ad essere spinti verso il basso ma a voler resistere”, spiega. “Mi piace molto l’immagine del ‘sole di mezzanotte’ come testo, perché insinua una luce che ti guida attraverso l’oscurità. Le ali portano il loro simbolismo – libertà, leggerezza, volo, fantasia…”

“Se potessi scegliere ciò che la gente ha visto e sentito sarebbe: vedere la bellezza del confronto e la necessità della ribellione”.

Credit Foto: Molly Daniel