WARREN ELLIS SVELA DI ESSERE STATO IN STUDIO CON HOPE SANDOVAL: MAGIE IN ARRIVO?

Ci si potrà anche accusare di essere troppo emotivi, però il tweet di ieri di Warren Ellis ci ha colpito ed emozionato come non mai…

Been in the studio working on some new Hope Sandoval tracks. What a voice she has — Warren Ellis (@warrenellis13) January 23, 2022

Da quanto si legge Ellis è stato in studio con la divina Hope Sandoval per lavorare su alcune canzoni. Tutto ovviamente è lasciato nel vago, ma la cosa ci mette in uno stato di agitazione di non poco conto se pregustiamo le magie sonore che questo duo potrebbe creare.

Rimaniamo ovviamente in vigile attesa, nella speranza che ulteriori notizie arrivino presto, perchè se Ellis è sempre operativo con il buon Nick Cave (in arrivo addirittura un film sul loro rapporto collaborativo), le apparizioni musicali di Hope Sandoval, sopratutto dopo la fine dei Mazzy Star, si sono sempre più ridotte e rivederla ora tornare sui radar non può che farci molto piacere.