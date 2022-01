ASCOLTA I BROADCAST RIFARE “SIXTY FORTY” DI NICO IN UNA PEEL SESSION DEL 2003. LA BAND PRONTA A PUBBLICARE 3 DISCHI DI RARITA’.

ASCOLTA I BROADCAST RIFARE “SIXTY FORTY” DI NICO IN UNA PEEL SESSION DEL 2003. LA BAND PRONTA A PUBBLICARE 3 DISCHI DI RARITA’.

Tempo di recuperare materiale raro e introvabile per i Broadcast.

La band, di fatto inattiva dall’ improvvisa morte della cantante Trish Keenan avvenuta nel gennaio 2011, si appresta a pubblicare, attraverso la sodale Warp, ben 3 nuovi album che raccoglieranno tracce di archivio che negli anni hanno trovato posto solo in pubblicazioni non ufficiali.

Il prossimo 18 marzo 2022 torneranno disponibili in formato CD, vinile e digitale “Microtronics – Volumes 1 & 2”, “Mother Is The Milky Way” e “BBC Maida Vale Sessions”.

“Microtronics – Volumes 1 & 2”, contenente 21 tracce strumentali, aveva visto la luce, in versione CD, solo sui banchetti dei merchandising durante i tour della band nel 2003 e 2005. Stessa sorte era capitata a “Mother Is The Milky Way” 11 tracce inedite che si potevano recuperare ai live dei Broadcast nel 2009.

Infine troviamo “BBC Maida Vale Sessions”, disponibile anche in doppio vinile, che raccoglierà le canzoni eseguite dalla band per John Peel negli storici studi di Maida Vale della BBC in 4 diverse occasioni tra l’ottobre del 1996 e l’agosto del 2003.

Della performance risalente al 2003 fa parte questa cover di “Sixty Forty”, brano pubblicato da Nico nell’album “Drama of Exile” del 1981: