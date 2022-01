BJöRK RIVELA CHE IL SUO NUOVO DISCO DOVREBBE USCIRE QUESTA ESTATE

Björk ha svelato che il suo prossimo album sarà pubblicato in estate.

L’artista islandese, che a breve porterà il suo Cornucopia tour a Los Angeles per alcune date, ha rilasciato un’intervista al LA Weekly, affrontando il tema dell’impatto della pandemia sulla sua attività live e soprattutto svelando interessanti novità su prossimi progetti.

Non è mai successo prima che rimanessi ferma così a lungo. Sono un po eccitata per questo. Di solito, una volta che ti impegni in un tour, sembra come bloccarsi in una griglia che è molto spesso divertente ma nel peggiore dei casi può diventare un nastro trasportatore. Quindi mettere in pausa tutto questo per due anni e scrivere un intero album per poi tornare a suonare dal vivo sarà interessante.

e ancora:

…i cambiamenti nello stile di vita in COVID non sono stati così enormi in Islanda. Vivo su una spiaggia a Reykjavík, la capitale, e anche nei periodi di isolamento più stretti potrei camminarci su e giù da sola. Poi, naturalmente, le escursioni in montagna… qui trascorriamo molto tempo nella natura. E anche in città, la maggior parte delle cose è rimasta aperta. Sono riuscita a scrivere un intero album senza pause di viaggio, che è stato assolutamente delizioso! Non stavo così tanto a casa da quando avevo 16 anni – mi è piaciuto molto!

In merito al nuovo disco poi aggiunge:

…dipende dalla velocità di pubblicazione nel 2022. È un po’ fuori dal mio controllo. Ma direi questa estate. Questa è una stima approssimativa.

e aggiunge:

Sto finendo (il nuovo album) ora, e probabilmente dovrebbe uscire in estate. È sempre davvero difficile per me descrivere l’album mentre lo sto ancora realizzando. Solo pochi mesi dopo posso guardarmi allo specchio e fingere che ci sia stata una logica per tutto quel tempo.

L’anno scorso, intervistata dalla televisione pubblica islandese, Bjork aveva dichiarato che il suo prossimo disco, successore di “Utopia” (2017), sarà dedicato alle persone che stanno facendo clubbing nel proprio soggiorno.