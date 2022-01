DAMON ALBARN SU TAYLOR SWIFT: “NON SCRIVE LE SUE CANZONI”. LEI RISPONDE “…PAROLE FALSE E DANNOSE”

In questi giorni Damon Albarn è in California impegnato in un tour di presentazione dell’ultimo ottimo “The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows”.

Poche ore prima di salire sul palco del Walt Disney Concert Hall di Los Angeles il cantante dei Blur ha rilasciato un’intervista al Los Angeles Times criticando la recente parabola artistica di Taylor Swift.

Parlando con il giornalista Mikael Wood, che gli faceva notare come la Swift fosse un’ottima cantautrice, Albarn replica:

Lei non scrive le sue canzoni.

Certo che lo fa. Prende parte alla scrittura di molte canzoni. ribatte Wood

A questo punto Albarn vuota il sacco:

Questo non conta. So cosa significa ‘prendere parte alla scrittura’. E’ molto diversa dalla scrittura. Non sto parlando male di nessuno, sto solo dicendo che c’è una grande differenza tra un cantautore e un cantautore che scrive insieme ad altri. Non significa che il risultato non possa essere davvero eccezionale. E alcuni dei più grandi cantanti – voglio dire, Ella Fitzgerald non ha mai scritto una canzone in vita sua. Quando canto, devo chiudere gli occhi ed essere lì dentro. Suppongo di essere un tradizionalista in questo senso. Cantautori davvero interessanti sono Billie Eilish e suo fratello. Sono più attratto da loro che da Taylor Swift. È solo più oscuro, meno infinitamente ottimista. Molto più piccolo e strano. Penso che sia eccezionale.

Le dichiarazioni, velocemente rimbalzata online, hanno innescato l’immediata replica della Swift che via twitter replica piccata:

Damon Albarn, ero una tua grande fan fino a questo momento. Scrivo TUTTE le mie canzoni. Le tue parole sono completamente false e così dannose. Non ti devono piacere le mie canzoni ma è veramente una stronzata il tuo tentativo di screditare la mia scrittura. WOW.

A questo punto è lo stesso Albarn a fare un passo indietro ridimensionando come ‘clikcbait’ le sue dichiarazioni. Ecco la sue scuse:

Sono totalmente d’accordo con te. Una conversazione sulla scrittura è stata trasformata in un articolo clickbait. Chiedo scusa senza riserve e incondizionatamente. L’ultima cosa che volevo è screditare la tua scrittura… Spero tu capisca.

I totally agree with you. i had a conversation about songwriting and sadly it was reduced to clickbait. I apologise unreservedly and unconditionally. The last thing I would want to do is discredit your songwriting. I hope you understand. – Damon — Damon Albarn (@Damonalbarn) January 24, 2022

Prendono parte alla discussione anche Jack Antonoff e Aaron Dessner (chitarrista dei National) collaboratori fidati della Swift:

i’ve never met damon albarn and he’s never been to my studio but apparently he knows more than the rest of us about all those songs taylor writes and brings in. herb. — jackantonoff (@jackantonoff) January 24, 2022

if you were there … cool … go off. if not … maybe …. shut the fuck up? — jackantonoff (@jackantonoff) January 24, 2022

Not sure why you @Damonalbarn would try to discredit Taylor's brilliant songwriting but as someone who has gotten to press record around her …your statements couldn't be further from the truth…you're obviously completely clueless as to her actual writing and work process — Aaron Dessner (@aaron_dessner) January 24, 2022

Credit Foto Taylor Swift: Fandom, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Credit Foto Damon Albarn: Linda Brownlee