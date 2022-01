FRANZ FERDINAND: GUARDA IL VIDEO DEL NUOVO SINGOLO “CURIOUS”

Il prossimo 11 marzo, via Domino Recording Company, i Franz Ferdinand pubblicheranno “Hits To The Head”, una raccolata con i loro più grandi successe che ripercorre tutta la loro carriera.

Sulla tracklist dell’album, il cantante Alex Kapranos racconta: “È stato come scegliere la setlist di un festival: vuoi suonare i brani che sai che il pubblico vorrà sentire. Le hit. E quindi portiamo le hit sul palco. E dritte ai cuori e ai piedi delle persone. Questo significa includere sicuramente i singoli, ma anche tutti quei brani che sai che sono in qualche modo speciali per la band e per il pubblico, tipo ‘Outsiders’. Poi ci abbiamo aggiunto anche due inediti registrati lo scorso anno: ‘Billy Goodbye’ e ‘Curious’, entrambi co-prodotti in fase finale con Stuart Price. Ho degli amici che pensano che tu non sia un ‘vero fan’ se hai i best of ma non l’intera discografia di un artista. Io non sono d’accordo. Penso alla collezione di dischi che avevano i miei quando ero bambino. C’erano tantissime compilation su vinile e sono molto grato che avessero Changes o Roller Gold. È partito tutto da quei vinili”.

Nella compilation ci saranno anche due brani inediti, “Billy Goodbye”, già condiviso a novembre, e “Curious” di cui potete vedere il video (diretto da Andy Knowles) qui sotto.

Dice il frontman di questo nuovo pezzo dai toni dancey: “Qual è il significato dietro la canzone? Un meet-cute sulla prima pagina mentre la tensione entra a sinistra su un palcoscenico buio, ma mentre le nostre stelle si scontrano sono curioso: mi vorrai quando mi avrai? Sono un cercatore di futuro. Siamo noi il futuro? Sono curioso. Ho avuto questa idea per il testo – una specie di inverso di una di quelle scene di vita che ti lampeggiano davanti alla mente mentre muori in un film, dove l’intero corso di una relazione ti lampeggia davanti nell’istante in cui ti innamori di qualcuno.”

