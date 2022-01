IL NUOVO SINGOLO DEGLI STEREOPHONICS SI CHIAMA “FOREVER”

A distanza di due anni e mezzo dal loro undicesimo LP, “Kind”, gli Stereophonics torneranno il prossimo 4 marzo con un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Oochya”, che verrà pubblicato dalla Ignition Records.

Registrato alla Ramsbury Brewery & Distillery di Marlborough, Wiltshire e prodotto dal frontman Kelly Jones insieme a Jim Lowe e George Drakoulias, il disco doveva essere originariamente una compilation per celebrare i venticinque anni di attività della band di Cwmaman.

Dice il cantante e chitarrista: “Ho iniziato a rovistare negli hard disk per vedere cosa metterci dentro. Mentre lo facevo, trovavo canzoni che non avevamo mai pubblicato. Tre o quattro canzoni su “Oochya” sono costruite su quelle e ciò mi ha portato a scrivere anche un mucchio di nuove canzoni.”

Il gruppo gallese condivide ora un nuovo singolo, “Forever”, che potete ascoltare qui sotto.

“”Forever” parla di escapismo. Si tratta di desiderare la libertà per qualcuno e di togliere il dolore che sta attraversando, si tratta di prendersi una pallottola per loro. Si tratta di voler liberare dal dolore chi ami, ma non possiamo – il dolore della vita è dove troviamo la crescita. Quindi la canzone ha un sacco di cose racchiuse in sé. La gente si sente molto così in questi giorni”, spiega il frontman.