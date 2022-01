SUNNY DAY REAL ESTATE: PARE FATTA LA TERZA REUNION. IN PREVISIONE UN TOUR IN PRIMAVERA

Se c’è un gruppo che ha davvero dato le coordinate dell’emo, beh, sono i Sunny Day Real Estate. A quanto sembra la band si riunirà per un tour questa primavera, presentando le loro prime esibizioni in 12 anni.

Secondo SPIN, che cita come fonti “persone dentro alla situazione“, questa reunion dei Sunny Day Real Estate includerà il cantante/chitarrista originale Jeremy Enigk, il chitarrista Dan Hoerner e il batterista William Goldsmith che suoneranno con “nuovi musicisti non ancora nominati“.

A quanto sembra quindi il bassista originale Nate Mendel, che attualmente suona con i Foo Fighters, non prenderà parte a queste date della reunion, ovviamente ancora non rivelate. SPIN tra l’altro segnala come “Nessun dettaglio aggiuntivo sia disponibile e i membri del gruppo non siano disponibili per un commento“.

Formatisi nel 1992, i Sunny Day Real Estate hanno fatto il loro ultimo tour nel 2009 e nel 2010, segnando la loro terza reunion. La band (entrata nella storia per il disco “Diary“) non ha mai pubblicato un seguito di “The Rising Tide”, capolavoro del 2000.

Nel 2018, Goldsmith affermò che un nuovo album della band (definito come “il più grande disco di Sunny Day Real Estate mai realizzato“) è stato “bloccato, abbandonato e sepolto nelle profondità più torbide del cassetto dei calzini di David Grohl“, affermazione che, invece, Mendel ha sempre negato.