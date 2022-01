TRACK: I’M THE VILLAIN

Oggi la nostra gradita anteprima va a presentare “Song 1”, il primo singolo di I’m the Villain, progetto solista del musicista salernitano Gianmario Galano (The Bidons, When the Clouds e Fiori di Cadillac). Il brano anticipa un EP di prossima pubblicazione.

Sulle sonorità dream pop a base di tappeti di synth, chitarre scintillanti e una martellante drum machine si distende una melodia vocale dai toni nostalgici.

I’m the Villain è il progetto solista di Gianmario Galano, musicista, compositore, cantante e autore salernitano. Dopo 15 anni di esperienza in formazioni della scena locale (The Bidons, When the Clouds e Fiori di Cadillac) nella primavera del 2020, in pieno lockdown, si ritrova da solo in un piccolo monolocale in compagnia di un laptop, una chitarra e poco altro. Da lì la composizione dei primi brani ispirati dalle sonorità indie-pop che ammiccano al dream-pop contemporaneo e al synth-pop. Nei primi mesi del 2022 prendono forma i brani che andranno a comporre un EP previsto per la primavera 2022.

