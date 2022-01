I FONTAINES D.C. IN ITALIA QUESTA ESTATE PER 3 DATE

I FONTAINES D.C. IN ITALIA QUESTA ESTATE PER 3 DATE

I Fontaines D.C. sono pronti a fare ritorno in Italia con il loro terzo album in studio, “Skinty Fia”, in uscita il 22 aprile 2022 via Partisan ed anticipato nei giorni scorsi dal primo singolo “Jackie Down The Line”.

Dopo il sold-out della data della band a marzo, ai Magazzini Generali, i Fontaines D.C. torneranno in Italia questa estate. Queste le date previste nel nostro paese:

Martedì 7 giugno 2022 @ Bologna, Arena Puccini

Biglietti: 30,00 € + d.p.

Mercoledì 8 giugno 2022 @ Milano, Circolo Magnolia, Unaltrofestival

Biglietti: 30,00 € + d.p.

Martedì 16 agosto 2022 @ Padova, Parco Della Musica

Biglietti: 30,00 € + d.p.

Prevendite disponibili su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it dalle ore 11.00 di venerdì 28 gennaio.

Credit Foto: Paul Good Night Films