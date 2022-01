IN CINA HANNO CAMBIATO IL FINALE DI “FIGHT CLUB”, A VINCERE ADESSO E’ LA POLIZIA.

In Cina il finale di “Fight Club”, film iconico uscito nel 1999 per la regia di David Fincher, è stato rimosso e sostituito da una scritta che racconta tutta un’altra storia.

Come tutti sicuramente ricorderanno nel finale originale del film il narratore, interpretato da Edward Norton, uccide il suo alter-ego immaginario Tyler Durden (Brad Pitt) poco prima che le bombe distruggano i palazzi, sulle note di “Where Is My Mind” dei Pixies, al culmine di un complotto sovversivo ordito per riordinare l’intera società.

Questo ‘happy ending’ dal sapore rivoluzionario non deve essere molto piaciuto in Cina dove si è corso rapidamente ai ripari: chi guarderà “Fight Club” su Tencent Video, la più grande piattaforma streaming del paese, infatti vedrà apparire sullo schermo, poco prima dell’esplosione, un messaggio che racconta come la polizia abbia scoperto il piano, arrestato i criminali e rinchiuso Durden in manicomio.

Ecco il testo originale del messaggio:

Attraverso l’indizio fornito da Tyler, la polizia ha rapidamente capito l’intero piano e arrestato tutti i criminali, impedendo con successo l’esplosione della bomba.

Dopo il processo, Tyler è stato mandato in manicomio ricevendo cure psicologiche. È stato dimesso dall’ospedale nel 2012.

Come fa notare Variety non è la prima volta che in Cina vengono applicate controverse correzioni a film importati da altri paesi.

In “Bohemian Rhapsody”, pluripremiato biopic su Freddie Mercury, per esempio, sono state eliminati tutti i riferimenti all’omosessualità mentre in “Alien: Covenant” sono stati tagliati circa 6 minuti di violenza e un bacio tra due androidi dello stesso sesso.