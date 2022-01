TOMBERLIN CONDIVIDE IL NUOVO SINGOLO “IDKWNTHT”

Dopo aver realizzato, via Saddle Creek, il suo eccellente primo album, “At Weddings“, ad agosto 2018 e un nuovo EP, “Projections”, a ottobre 2020, Tomberlin prosegue il suo cammino condividendo altro materiale inedito.

La giovane musicista nativa della Florida, ma ora di stanza a Brooklyn ha infatti appena rilasciato un nuovo singolo, “idkwntht”, che potete ascoltare qui sotto.

Sarah Beth Tomberlin dice del brano: “”idkwntht” è una sorta di altare sonoro. Si tratta di prendersi un momento per ricordare, fare chiarezza e stabilire un’intenzione per quello che verrà. Un po’ come una versione canora della scrittura delle tue intenzioni durante la luna piena. Trattenere sentimenti, parole e versioni passate di noi stessi e del nostro comportamento aiuta solo quando possiamo esaminare le esperienze una volta che ne siamo fuori. Allora dobbiamo lasciarle uscire, lasciarle andare e provare di nuovo”.

