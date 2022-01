VIDEO: LUBY SPARKS One Last Girl

Fermi tutti. Ma stiamo sognando o è la realtà? Siamo ancora nel nostro letto con gli occhi chiusi o davvero la realtà ci stà offrendo una simile colonna sonora? Io ancora non riesco a credere come i Luby Sparks stiano crescendo e siano sulla strada buona per arrivare a essere quella band perfetta che, lo ammetto, non credevo potessero diventare. E invece eccoli qui, sempre più bravi, sempre più convincenti e sempre più capaci di essere perfettamente a fuoco nel trovare melodie pazzesche.

La bravura dei ragazzi di Tokyo questa volta si sublima in un brano dream-pop magico e avvolgente, dal sapore morbido e raffinato, che quando arriva al ritornello ci prende per mano e ci porta realmente in paradiso. Una melodia incredibile che ci da la pelle d’oca al primo ascolto.

“One Last Girl” è la nuova uscita del quintetto giapponese che, forse come non mai prima d’ora, cattura la nostra attenzione e merita i nostri applausi più sinceri e convinti. Ora si, lo dobbiamo dire “Bravissimi”!

Listen & Follow

Luby Sparks: Facebook