VIDEO: PILLOW QUEENS Be By Your Side

Dopo aver realizzato il loro primo LP, “In Waiting“, a settembre 2020, le Pillow Queens sono pronte a ritornare con un altro lavoro full-length, “Leave The Light On”, in uscita il prossimo 1° aprile via Royal Mountain Records.

“”Leave The Light On” è un’esplorazione dell’incertezza delle emozioni mentre sono in processo e un’effusione intuitiva di idee mentre si formano. Si tratta di essere intimamente onesti con se stessi e come gruppo. Si tratta di avere fiducia che questo stato di vulnerabilità possa essere mantenuto mentre emerge, da te, da noi”, ci spiega la press-release.

Il primo singolo si chiama “Be By Your Side” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Kate Dolan.

“Questa canzone parla dei meccanismi che si usano per nascondere le proprie vulnerabilità e andare avanti”, spiega la cantante/bassista Pamela Connolly. “Ma anche della sensazione di essere sul punto di scoppiare e di quanto possa essere catartico permetterti di far uscire le tue emozioni e sentire il mondo intorno a te. Questa è stata una delle prime canzoni che abbiamo finito sull’album perché è stata la più veloce a diventare pienamente realizzata da tutti noi”.

Il brano parte con tomi gentili per poi scaldarsi e aumentare l’energia nel ritornello che segna allo stesso tempo anche una crescita dell’intensità emotiva: un pezzo indie-rock sincero e spesso adrenalinico dalle belle melodie e dai toni mutevoli.

Listen & Follow

Pillow Queens: Soundcloud | Spotify | Bandcamp