WARPAINT: “RADIATE LIKE THIS” E’ IL NUOVO ALBUM. ASCOLTA IL SINGOLO “CHAMPION”

Le Warpaint tornano con “Radiate Like This”, il primo album in sei anni, in uscita il 6 maggio.

“Champion,” il primo singolo tratto dall’album esce oggi:

Nei sei anni trascorsi da “Heads” Up del 2016, le quattro Warpaints — Emily Kokal, Jenny Lee Lindberg, Stella Mozgawa e Theresa Wayman — sono state impegnate a vivere.

I bambini, il lavoro, i tour, gli album solisti sono diventati prioritari, con crescenti sfide logistiche per rimettere insieme la band e poco spazio per pensare “e se non lo facessimo?”

Alla fine, però, riuscirono a ritrovarsi, e subito dopo aver completato le prime sessioni con il co-produttore Sam Petts-Davies (Thom Yorke, Frank Ocean, Skullcrusher) arrivò la pandemia e sono state costrette a ritirarsi nella rispettive case.

Quello che seguì fu la realizzazione di un album completamente diverso. Lontane fisicamente, ogni musicista ha registrato le sue parti separatamente, spesso in studi casalinghi improvvisati, creando brani strato dopo strato. La decisione di ritardare l’uscita fino a quando non sarebbero potute andare in tour ha permesso loro di affinare ulteriormente ogni traccia, dedicando più tempo alla costruzione e alla ricostruzione. Il risultato è un corpus di lavoro più nitido e focalizzato di qualsiasi altro dei loro precedenti.

“Radiate Like This” cattura quella che è sempre stata la magia delle Warpaint—la delicata interazione di quattro parti separate che si uniscono, permettendo a ogni singola parte di brillare un po’ più luminosa.

La band farà ritorno dal vivo con una serie di concerti in UK e Europa.

“Radiate Like This” tracklist:

1. Champion

2. Hips

3. Hard To Tell You

4. Stevie

5. Like Sweetness

6. Trouble

7. Proof

8. Altar

9. Melting

10. Send Nudes

Credit Foto: Warpaint