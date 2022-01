ASCOLTA JAPANESE BREAKFAST RIFARE “NOBODY SEES ME LIKE YOU DO” DI YOKO ONO

Japanese Breakfast condivide la sua cover di “Nobody Sees Me Like You Do” brano che Yoko Ono pubblicò nel disco del 1981 “Season of Glass”.

Questo brano rappresenta il secondo estratto da “Ocean Child: Songs of Yoko Ono” disco tributo all’artista curato da Ben Gibbard dei Death Cab For Cutie.

Michelle Zauner (Japanese Breakfast) dice di Ono:

Per un po’ è stata la donna più odiata nella musica – così ingiustamente – che, ovviamente, come donna asiatica, mi sono schierata dalla sua parte, l’ho sempre vista come un’artista molto profonda e complessa che veniva giudicata ingiustamente dal mondo… deve essere stato per lei molto difficile. Ed è diventato tutto molto simbolico per me.

Ascolta la cover:

Poche settimane fa dalla stessa compilation era stato condiviso il brano “Who Has Seen the Wind” cover a cura di David Byrne e Yo La Tengo.

Credit Foto Japanese Breakfast: Peter Ash Lee

Credit Foto Yoko Ono: youtube