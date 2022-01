IN ARRIVO UNA NUOVA COMPILATION DEI SUICIDE CURATA DA MARTY REV E HENRY ROLLINS

“Surrender: A Collection” (pre-order) è il titolo di una nuova compilation dedicata alla seminale band proto-punk Suicide.

La raccolta, curata dall’ex Suicide Marty Rev, Liz Lamere, moglie di Alan Vega e Henry Rollins, raccoglierà brani rimasterizzati recuperati dalla discografia del gruppo (dall’omonimo debut album del 1977 al finale “American Supreme” del 2002).

Rollins, che cura anche le note di copertina aggiunge:

Questa raccolta di canzoni non è un ‘best of’ né una compilation ‘definitiva’ di tutto ciò che devi sapere. È unaintroduzione che, si spera, ti costringerà a esplorare gli album”

Primo estratto in ascolto “Frankie Teardrop (First Version)” traccia riproposta oggi con differente testo rispetto alla versione originale datata 1977. Il brano è accompagnato da un corto diretto da Douglas Hart bassista e membro fondatore dei Jesus and Mary Chain:

“Surrender: A Collection” tracklist:

01 Dominic Christ

02 Diamonds, Fur Coat, Champagne ​

03 Harlem

04 Rocket USA

05 Cheree

06 Dream Baby Dream

07 Touch Me

08 Ghost Rider

09 Mr. Ray

10 Surrender

11 Why Be Blue?

12 Wrong Decisions

13 Dachau, Disney, Disco

14 Radiation

15 Girl (Unreleased Version)

16 Frankie Teardrop (First Version)