SI CHIAMA “PIGGY” IL SINGOLO CHE SEGNA IL RITORNO DEGLI SKUNK ANANSIE

Gli Skunk Anansie hanno svelato il loro ultimo singolo “Piggy”,brano che segna la prima nuova uscita della band in questo 2022 ma anche la prima nuova musica dal loro singolo del 2020 “This Means War”.



Parlando di “Piggy”, la frontwoman Skin ha detto: “Se c’è una cosa che abbiamo tutti imparato negli ultimi due anni, è che non possiamo dipendere dai nostri governi per badare a noi. Sembrano essere incapaci di imparare dal passato e incapaci di assicurare un futuro decente. Questa canzone è stata scritta in un momento di rabbia combinato con un’amara disillusione, che riguarda un completo errore di gestione della pandemia da COVID, come diavolo siamo arrivati a questo?“