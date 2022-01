TERZO ALBUM DI SOAK A MAGGIO. ASCOLTA IL SINGOLO “LAST JULY”

A distanza di tre anni dal suo sophomore “Grim Town“, Soak sta per tornare con un nuovo LP, “If I Never Know You Like This Again” (pre-order), in uscita il prossimo 20 maggio via Rough Trade Records.

Bridie Monds-Watson ha incessantemente documentato la sua vita in foto e video fin dalla giovane età. “Odio l’idea di invecchiare e dimenticare o di avere una famiglia e non essere in grado di spiegare perfettamente un ricordo o una sensazione. Voglio sempre ricordare esattamente come mi sono sentita in un certo momento”, spiega. Ha perfettamente senso quindi che “If I Never Know You Like This Again” sia composto da ciò che Bridie chiama “canzoni-memorie”. Avendo scritto gran parte del nuovo album durante la pandemia, quando il tempo sembrava più lento, il bisogno ossessivo di Bridie di documentare ogni capitolo della loro vita ha fatto una meraviglia del mondano.

Insieme al collaboratore di lunga data Tommy McLaughlin, i due hanno scritto la maggior parte dell’album insieme mentre ascoltavano ossessivamente gruppi indie come Broken Social Scene e Pavement e il classico album dei Radiohead “The Bends”. Hanno affinato questo nuovo suono di metà anni ’90 guidato da riff, “facendo i nerd su chitarre e pedali come fratelli idioti” prima di registrarlo con il resto della band negli Attica Studios a Donegal. I precedenti album dei SOAK erano stati registrati a distanza o da due sole persone, ma “If I Never Know You Like This Again” vede tutti i membri della sua band in studio contemporaneamente. Dopo essere stati lontani l’uno dall’altro per la maggior parte della pandemia, era importante creare il disco come una band e l’energia gioiosa di avere di nuovo tutti nella stessa stanza è palpabile.

Il primo estratto si chiama “Last July” e lo potete sentire qui sotto.

“If I Never Know You Like This Again Tracklist:

1.purgatory

2. last july

3. bleach

4. get well soon

5. red-eye

6. guts

7. baby, you’re full of shit

8. pretzel

9. neptune

10. swear jar