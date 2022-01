“THE GIRLS ARE FIGHTING” E’ IL SECONDO ESTRATTO DAL PROSSIMO DISCO DEI BLOC PARTY

I Bloc Party sono pronti a tornare con il primo disco dopo circa 6 anni (l’ultimo “Hymns” è datato 2016).

Il 29 aprile uscirà “Alpha Games” anticipato nelle settimane scorse da “Traps” e in queste ore dalla nuova “The Girls Are Fighting”.

Ascolta la traccia:

Il cantante Kele Okereke racconta:

Non c’è stato alcun incidente specifico che ha ispirato questa canzone: era più un insieme di molte cose che ho visto nel corso degli anni quando ero nei club e vedevo esplodere la violenza con rivali amorosi in lotta. Ho sempre avuto una leggera ossessione per quel tipo di momenti; come una miccia accesa, quando le azioni si trasformano da parole in violenza. Puoi imparare molto su chi sono veramente le persone in quei momenti. Penso che “The Girls Are Fighting” sia un po’ autoesplicativo: qualcuno ha venduto sogni a qualcuno che non avrebbe dovuto e questo li ha raggiunti. Volevo solo catturare quel momento del passare da zero a dieci in una serata, in un night club sudato. Sono davvero contento dell’arrangiamento di questa traccia perché ha questa sensazione glam rock degli anni ’70 che incontra la sensazione di Adam Ant. Adoro quello che sta facendo alla batteria Louise con il tom.

Credit Foto: Wunmi-Onibudo