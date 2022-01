TORO Y MOI ANNUNCIA IL NUOVO DISCO “MAHAL”. ASCOLTA “POSTMAN” E “MAGAZINE”

Chaz Bear, produttore e compositore noto con il moniker di Toro y Moi, ha annunciato il suo settimo disco in studio.

“Mahal”, primo disco dell’artista per la nuova label Dead Oceans, esce il 29 aprile anticipato da ben due estratti.

Ascolta “Postman”:

e “Magazine”:

“Mahal”, che si apre con un feat con gli Unknown Mortal Orchestra, segue di 3 anni l’ultimo disco “Outer Peace” pubblicato nel 2019.

“Mahal” tracklist:

01 The Medium [ft. Unknown Mortal Orchestra]

02 Goes By So Fast

03 Magazine [ft. Salami Rose Joe Louis]

04 Postman

05 The Loop

06 Last Year

07 Mississippi

08 Clarity [ft. Sofie]

09 Foreplay

10 Déjà Vu

11 Way Too Hot

12 Millenium [ft. The Mattson 2]

13 Days in Love

Credit Foto: Chris Maggio + styled by LAUR