VIDEO: SALLY SHAPIRO Down This Road

I Sally Shapiro stanno per tornare con il loro quarto album, dopo un silenzio durato nove anni – il loro ultimo full-length, “Somewhere Else”, è infatti uscito a febbraio 2013: il prossimo 18 febbraio, via Italians Do It Better il duo di Göteborg pubblicherà “Sad Cities”.

Lavorando in profonda solitudine nell’ultimo mezzo decennio, i Sally Shapiro hanno registrato “Sad Cities”, che viene definito dalla press-release come “uno splendido bouquet di pura beatitudine elettronica” mixato da Johan Agebjörn & Johnny Jewel.

La band synth-pop svedese ha appena condiviso un nuovo singolo, “Down This Road”, accompagnato da un video diretto e animato da Orion: la malinconica voce della Shapiro, accompagnata da delicati synth, riesce a creare incredibili paesaggi dreamy di rara delicatezza, a cui si aggiunge il prezioso suono del sax suonato da Joria Chalmers. Una piccola perla intima, sognante e melodica!

Listen & Follow

Sally Shapiro: Spotify | Bandcamp | Soundcloud