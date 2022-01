AMYL AND THE SNIFFERS IN ITALIA A GIUGNO

Il loro secondo LP, “Comfort To Me“, è stato senza dubbio uno dei migliori dischi punk-rock dell’anno appena concluso e i loro live si preannunciano davvero esaltanti: stiamo parlando di Amyl And The Sniffers, che hanno appena annunciato le date del loro tour europeo.

La band australiana verrà a presentare il suo sophomore, uscito lo scorso settembre via Rough Trade Records, anche in Italia nel mese di giugno: un solo appuntamento con Amy Taylor e soci previsto per giovedì 16 alla Rocca Malatestiana di Cesena (all’interno della rassegna Acieloaperto).

I biglietti per il concerto, che costano 20 € + d.p., saranno disponibili a partire dalle ore 11 di lunedì 31 gennaio su ‘Ticketmaster.it’ e ‘Ticketone.it’.

Photo Credit: Jamie Wdziekonski