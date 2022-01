ASCOLTA “BURNING HEART”, IL NUOVO SINGOLO DI DASHBOARD CONFESSIONAL

Crediamo che ai fan di Dashboard Confessional basti davvero poco per godere in pieno del marchio di fabbrica di Chris Carrabba, stiamo ovviamente parlando di una chitarra e di una voce unica e inimitabile. In questi ultimi anni pare che Chris abbia fatto di tutto per snaturare, impoverire o banalizzare il suo messaggio e la sua forma canzone. La speranza è che “All The Truth That I Can Tell”, in uscita il 25 febbraio, possa cambiare le carte in tavola e con singoli come questa “Burning Hart” le speranze che la cosa sia possibile, beh, aumentano.

Così dice Carrabba: “”Burning Heart” è la prima canzone che ho scritto per il nuovo album e aveva una sua forza, in qualche modo. Volevo una canzone che guardasse ad una conversazione difficile, ma in tono positivo, se le cose non sono giuste ora, riusciremo a sistemarle se la cosaa è necessaria e voluta in un giusto modo“.