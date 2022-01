C2C FESTIVAL (CLUB TO CLUB): UN VENTENNALE CHE SARà FESTEGGIATO ALLA GRANDE CON UN CAST DI ALTISSIMO LIVELLO

C2C FESTIVAL (CLUB TO CLUB): UN VENTENNALE CHE SARà FESTEGGIATO ALLA GRANDE CON UN CAST DI ALTISSIMO LIVELLO

Il C2C Festival (Club to Club) inizia a scaldare i motori e lo fa presentando un cast da 10 e lode, alla luce di un ventennale da soddisfare a dovere. L’edizione 2022 si terrà dal 3 al 6 novembre, con l’atteso ritorno al Lingotto.

Fra i graditi ritorni infatti ecco pesi massimi come Arca, Autechre, Caribou e Jamie xx.

Prevendite dal primo febbraio.

Le precedenti edizioni, in questi ultimi due anni, sono state particolari: solo in streaming per il 2020 e un 2021 con una stagione che potremmo definire di transizione, ma ora la volontà è diversa. Sergio Ricciardone, il direttore artistico del festival è molto chiaro: “Il ventennale del C2C Festival vuole essere un inno alla libertà del corpo, una celebrazione collettiva della danza e dell’ascolto“.

Questa è la line-up, a cui si aggiungeranno altri nomi nelle prossime settimane:

Arca — Esclusiva Italiana

Autechre

Aya (Live Av Ft. Sweatmother) — Debutto ed Esclusiva Italiana

Bicep — Debutto ed Esclusiva Italiana

Caribou

Jamie XX

Jockstrap — Debutto ed Esclusiva Italiana

Low

Lyra Pramuk

Makaya Mccraven

Nala Sinephro — Debutto ed Esclusiva Italiana

Pa Salieu — Debutto ed Esclusiva Italiana

Yeиdry