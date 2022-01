INIZIA UNA REAZIONE A CATENA? ANCHE JONI MITCHELL, COME NEIL YOUNG, ABBANDONA SPOTIFY

Joni Mitchell rimuove il suo intero catalogo da Spotify, pochi giorni dopo che Neil Young ha preso la stessa decisione. Come Young, la Mitchell lascia la piattaforma di streaming a causa del suo ruolo nella diffusione di disinformazione sui vaccini COVID-19 portato avanti da Joe Rogan nel “The Joe Rogan Experience”. Mitchell ha annunciato la decisione in un messaggio sul suo sito web, nel quale ha anche ripubblicato una recente lettera aperta a Spotify in cui medici, scienziati, professori e professionisti sanitari chiedono a Spotify di attuare una politica più rigorosa in merito di informazione. La lettera è stata pubblicata dopo che l’episodio di Rogan del 31 dicembre ha dato voce al dottor Robert Malone, che ha ripetutamente diffuso affermazioni false e dannose sui vaccini.

Ecco il testo completo dell’annuncio di Mitchell: “Ho deciso di rimuovere tutta la mia musica da Spotify. Persone irresponsabili stanno diffondendo bugie che stanno costando la vita alle persone. Sono solidale con Neil Young e con le comunità scientifiche e mediche mondiali su questo argomento.”

Ed ecco un estratto della lettera aperta che solleva preoccupazioni su Rogan: “Durante tutta la pandemia da COVID-19, Joe Rogan ha ripetutamente diffuso affermazioni fuorvianti e false sul suo podcast, provocando sfiducia nella scienza e nella medicina. Ha scoraggiato la vaccinazione nei giovani e nei bambini, ha erroneamente affermato che i vaccini mRNA sono “terapia genica”, ha promosso l’uso ell’ivermectina per trattare la COVID-19 (contrariamente agli avvertimenti della FDA), e ha diffuso una serie di teorie complottisate non verificate. Nell’episodio #1757, Rogan ha ospitato il dottor Robert Malone, che è stato sospeso da Twitter per aver diffuso disinformazione sul COVID-19. Il Dr. Malone ha usato il programma per promuovere ulteriormente numerose affermazioni infondate, comprese diverse falsità sui vaccini COVID-19 e una teoria infondata che i leader della società abbiano “ipnotizzato” il pubblico. Molte di queste affermazioni sono già state screditate. Non basta, il Dr. Malone è stato anche uno dei due recenti ospiti della JRE che ha paragonato le politiche pandemiche all’Olocausto. Queste azioni non sono solo discutibili e offensive, ma anche pericolose dal punto di vista medico e culturale“.

All’inizio di questa settimana Young ha annunciato la sua intenzione di rimuovere la sua musica da Spotify, citando come motivo proprio la disinformazione sui vaccini COVID-19 sul podcast Spotify di Joe Rogan. “Lo sto facendo perché Spotify sta diffondendo informazioni false sui vaccini, causando potenzialmente la morte di coloro che credono alla disinformazione diffusa da loro“, ha scritto Young.

