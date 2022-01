JAMES BLAKE COMPARE NELLA COLONNA SONORA DELLA SECONDA STAGIONE DI “EUPHORIA”: ASCOLTA “(PICK ME UP) EUPHORIA”

JAMES BLAKE COMPARE NELLA COLONNA SONORA DELLA SECONDA STAGIONE DI “EUPHORIA”: ASCOLTA “(PICK ME UP) EUPHORIA”

Pochi mesi dopo aver pubblicato “Friends That Break Your Heart”, James Blake ha collaborato con Labrinth, compositore di “Euphoria”, per una nuova traccia chiamata “(Pick Me Up) Euphoria”, che naturalmente apparirà nella colonna sonora di “Euphoria” seconda stagione. La loro collaborazione segue la recente ballata di Lana Del Rey, della scorsa settimana, “Watercolor Eyes”.

“Euphoria Season 2 (An HBO Original Series Soundtrack)” è attesa il 25 febbraio via Interscope Records.