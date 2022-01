JESSE MALIN IN ITALIA A FINE MARZO PER 2 DATE

Jesse Malin ritornerà in Italia in primavera a presentare il suo nono LP, “Sad And Beautiful World“, uscito a fine settembre 2021.

Sono due gli appuntamenti nel nostro paese con il quarantaduenne musicista di NYC previsti per il mese di marzo, sabato 26 al Wishlist Club di Roma e domenica 27 al Druso di Ranica (BG).

Il biglietto per il concerto lombardo costerà 18 €, mentre ancora non conosciamo i costi delle entrate di quello laziale: inoltre devono essere ancora comunicati gli eventuali canali di prevendita.