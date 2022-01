“LEAVE ME!” è IL NUOVO SINGOLO DI HÅN

Dopo due EP, “The Children” (2017) e “Gradients” (2020), HÅN è pronta per il suo prossimo importante passo, il suo primo album, di cui non conosciamo ancora i dettagli, che uscirà a fine marzo via Sony Music.

Il suo nuovo singolo, che farà parte della tracklist del suo primo full-length, si chiama “Leave Me!” e mostra tutta la sua sensibilità pop.

La musicista lombarda dice del nuovo pezzo: “”Leave Me!” parla del sentirsi oppressi da una condizione e della volontà di andare avanti e allontanarsi da essa. Il testo è ironico e leggero, ma nasconde un messaggio più profondo. È come un personaggio dei cartoni animati tenero e carino che nasconde un coltello in tasca”.

Photo Credit: Laura Allard Fleischl