GLI EX-VöID ANNUNCIANO IL LORO PRIMO LP. ASCOLTA IL SINGOLO “CHURCHYARD”

Gli Ex-Vöid sono nati nel 2018 dalle menti di Lan McArdle e Owen Williams, ex componenti dei gallesi Joanna Gruesome: la discografia della formazione britannica per ora si limita a un omonimo EP, uscito nel 2019, e a una manciata di singoli, ma presto arriverà l’atteso debutto sulla lunga distanza.

La band di stanza a Londra realizzerà “Bigger Than Before” (pre-order) il prossimo 25 marzo via Don Giovanni Records / Prefect Records.

“Espandendo le composizioni “esuberanti e piene di ganci” della loro band precedente, McArdle e Williams hanno scritto un album di solide melodie power-punk”, spiega la press-release.

La release viene anticipata dal bellissimo nuovo singolo, la opening-track “Churchyard”, un brano indie-pop dalle tonalità punk e dalle melodie irresistibili.

Bigger Than Before tracklist:

1. Churchyard

2. Chemical Reaction

3. (Angry At You) Baby

4. Boyfriend

5. So Neurotic

6. Weekend

7. I Couldn’t Say It To Your Face

8. (Lyin’ To You) Baby

9. No Other Way

10. My Only One