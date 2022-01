GLI HATER ANNUNCIANO IL TERZO ALBUM. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “SOMETHING”

A distanza di quasi quattro anni dal loro sophomore, “Siesta“, gli Hater ritorneranno il prossimo 6 maggio, via Fire Records, con un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Sincere” (pre-order).

Il nuovo disco è stato registrato l’anno scorso, mentre gli Hater ha accolto due nuovi membri della band e quelle scintille dei primi giorni li hanno visti trasformare rapidamente i demo nelle nuove canzoni completamente formate che appaiono sul disco. Desideroso di registrarle, il collaboratore di lunga data Joakim Lindberg ha registrato le prime canzoni al Sickan Studio di Malmö prima di tornare agli studi AGM dove è stato registrato anche il loro debutto “You Tried”. John Cornfield, i cui crediti includono Ride, Muse e Robert Plant, ha mixato e masterizzato l’album.

Il nuovo singolo si chiama “Something” ed è accompagnato da un video diretto da Adèle Tornberg.

Dice la Tornberg del video: “Vi invito in un luogo nostalgico del passato che si attarda nel presente, un luogo dove non si capisce se ci si diverte o ci si nasconde”.

“Sincere” Tracklist:

1. Something

2. I’m Yours Baby

3. Bad Luck

4. Proven Wrong

5. Brave Blood

6. Far From A Mind

7. Summer Turns To Heartburn

8. Renew, Reject

9. Hopes High