GUARDA IL VIDEO DI “WHILE YOU WAIT”, IL NUOVO SINGOLO DEGLI WIDOWSPEAK

Il prossimo 11 marzo, via Captured Tracks, gli Widowspeak pubblicheranno il loro sesto LP, “The Jacket”, che arriva a distanza di oltre due anni e mezzo dal precedente, “Plum”.

Per il nuovo album Molly e Robert sono tornati a vivere a New York City e hanno registrato il presso i Diamond Mine studio con Homer Steinweiss, produttore associato alla Daptone Records. Oltre alla Hamilton alla voce e Thomas alla chitarre hanno preso parte alle session di registrazione anche il batterista Michael Stasiak, il bassista J.D. Sumner e il pianista Michael Hess.

“Il nuovo album è vicino all’indie-rock e al folk contemporaneo, con approcio alla tradizione country vicina a quella di grandi nomi degli anni ’70, ’80 e ’90 come Yo La Tengo, Neil Young, Cowboy Junkies, Cat Power e Mazzy Star”, spiega la press-release.

Dopo “Everything Is Simple”, rilasciato qualche settimana fa, ora la band statunitense condivide un altro brano, “While You Wait”, che è accompagnato da un video diretto da OTIUM.

Il gruppo di NYC dice che la canzone “è forse uno dei resti più narrativi di quando l’album avrebbe potuto essere un vero concept record; è una specie di scena dei titoli di testa, quando il personaggio principale sta andando al suo lavoro e vede il cambio di turno della città al mattino presto. Poi, nella seconda strofa, lasciano il lavoro e vedono la vita notturna ricominciare. Queste esperienze simultanee sono come città nella città; c’è sempre qualcuno che finisce la sua giornata mentre quella di qualcun altro sta iniziando. Riguarda anche il lavoro quotidiano che supporta gli inseguimenti più creativi e come quando questo non è in equilibrio ci si può sentire come se si fosse fuori a guardare dentro”.

Photo Credit: Tonje Thilesen