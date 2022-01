SI RIVEDONO I CASABALANCA DI MAX ZANOTTI: ASCOLTA “IL CANE CIECO”, PRIMO ESTRATTO DAL NUOVO ALBUM

A 4 anni di distanza da “Pace violenza o costume” torna la band icona del rock stoner italiano: i Casablanca annunciano il nuovo singolo “Il cane cieco”, primo estratto dal terzo album “Il lato oscuro” che vedrà la luce questa primavera su etichetta Vrec Music Label.

La band guidata dai due ex Deasonika Max Zanotti (voce chitarra) e Stefano Facchi (batteria) coadiuvati da Antonio Mesisca (basso) e Rosario Lo Monaco (chitarra), torna quindi con un nuovo brano che riporta l’attenzione sul rock più abrasivo e urticante ma con l’eleganza dei testi di Zanotti che riescono ad essere taglienti ed universali allo stesso tempo.

«La divisione sociale è lo specchio dei tempi che viviamo. E’ ciclica. Le persone si abituano a tutto senza rendersene conto. Il limite si alza sempre di più e noi siamo cani ciechi che scodinzolano alla prima carezza». Così la band descrive il senso de “Il Cane Cieco”, metafora di una omologazione sempre più imperante e che si presta a molteplici significati ed interpretazioni.

L’anteprima live del disco si terrà il 14 aprile 2022 al Legend Club di Milano.

Per promuovere il rock e dare visibilità a nuovi artisti, l’etichetta, in collaborazione con la band, darà la possibilità a qualsiasi rock band di reinterpretare il brano “il Cane Cieco”. Inviando una mail a info@vrec.it le band interessate potranno ricevere i file originali del brano senza la linea vocale per poter reinterpretarlo. L’etichetta e la band selezioneranno i migliori progetti che saranno pubblicati in un EP digitale e potranno aprire i concerti del gruppo.Inoltre otterranno l’autorizzazione ad utilizzare il feat. Casablanca per i loro singoli album discografici.