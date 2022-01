SPOTIFY STA PERDENDO SOLDI DOPO LE USCITE DI NEIL YOUNG E JONI MITCHELL

Come abbiamo già riportato sul nostro sito nei giorni scorsi, Neil Young e Joni Mitchell hanno deciso di togliere la loro musica da Spotify poiché la piattaforma streaming con sede a Stoccolma continua a trasmettere i podcast di Joe Rogan, noto sostenitore delle teorie antivax.

Spotify loses $4 billion in market value following Neil Young controversy by @MusicSF @SFC_Datebook

https://t.co/Jq3Pm2PD3A — Michael Bolden (@michaelbolden) January 29, 2022

Questi abbandoni, stando a quanto riporta Loudwire, stanno costando caro a Spotify che ha visto le sue azioni perdere il 25% del loro valore, mentre il San Francisco Chronicle parla di una perdita di già 4 billioni di dollari.

The home of Neil Young. Listen to his entire catalog on Apple Music: https://t.co/sUGtz4JbB9 pic.twitter.com/YgRMygUqhi — Apple Music (@AppleMusic) January 28, 2022

Mentre le rivali Apple Music e Tidal puntano il dito contro Spotify, le notizie negative per la piattaforma svedese non sembrano essere finite perché, stando a voci non confermate, ci sarebbero anche altri artisti molti importanti che potrebbero lasciarla nei prossimi giorni (tra i nomi che circolano in rete ci sono quelli dei Foo Fighters, dei Gang Of Four e di Taylor Swift) – Alessandro Cortini, Nils Lofgren e Dead Kennedys, invece, sono altri artisti che hanno già abbandonato Spotify di recente.

If Dave Grohl pulls Foo Fighters from Spotify, they are fucking _through._ — Dave Grohl Could Kill Spotify With "I'm Out." (@WorldBeCray) January 28, 2022

Spotify inoltre continua a ricevere numerose critiche per il basso prezzo che paga agli artisti per lo streaming della loro musica, ritenuto ridicolo da molti.

Photo Credit: Inedelkovski, Public domain, via Wikimedia Commons