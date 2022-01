THE KOOKS: SESTO ALBUM A LUGLIO. ASCOLTA TRE NUOVI PEZZI

A distanza di quattro anni dal loro quinto LP, “Let’s Go Sunshine“, i Kooks ritornano con una nuova prova sulla lunga distanza, “10 Tracks To Echo In The Dark” (pre-order), in uscita il prossimo 22 luglio via Lonely Cat / AWAL.

Il nuovo disco della band di Brighton viene definito dalla press-release come “un lavoro che mostra l’evoluzione del loro iconico sound, adesso arricchito con toni d’elettronica.”

“Ho iniziato ad andare a Berlino per tre o quattro giorni alla volta. Ero davvero colpito dalla Brexit e volevo fare una dichiarazione creando un disco europeo”, spiega il frontman Luke Pritchard. “Siamo una band europea, abbiamo praticamente vissuto là fuori e abbiamo tanto amore per l’Europa, quindi volevamo mantenere questa connessione”.

“Molti cantautori hanno trovato rifugio a Berlino”, dice. “È un posto libero, non è così consumato dalla commercialità. Cercavo qualcosa di un po’ più grezzo, un po’ più minimale. A volte raccogli queste sfumature da qualche parte. Non è necessariamente la gente, è il luogo”.

Il musicista inglese ha iniziato a scrivere il nuovo album proprio nella capitale tedesca insieme a Tobias Kuhn, ma nel marzo 2020 è dovuto tornare nel Regno Unito a causa dell’inizio della pandemia e ha dovuto proseguire le sue sessioni di scrittura via Zoom fino a quando Tobias non è potuto volare a Londra per registrare l’album insieme alla band.

Luke conclude: “Durante la pandemia ho avuto una buona quantità di tempo per guardare i nostri album e sentirmi davvero orgoglioso e fortunato. Questo album è un vero ringraziamento ai nostri fan per averci sostenuto così a lungo, speriamo che vi piaccia”.

Il disco sarà diviso in 3 EP, i primi due composti da tre brani e l’ultimo da quattro per chiudere il cerchio: qui sotto intanto potete ascoltare “Connection – Echo In The Dark Part 1” che comprende “Connection”, “Jesse James” e “Modern Days”.

Vi ricordiamo inoltre che i Kooks saranno in Italia nel mese di marzo per celebrare i 15 anni del loro album d’esordio “Inside In / Inside Out” attraverso un’unica data prevista per domenica 30 al Fabrique di Milano.

“10 Tracks To Echo In The Dark” Tracklist:

1. Connection

2. Cold Heart

3. Jesse James

4. Closer

5. Sailing On A Dream

6. Beautiful World

7. Modern Days

8. Oasis

9. 25

10. Without A Doubt