VIDEO: NODA PAPPA Piano In The Shower

Conosciamo già Epameinondas Pappas (aka Noda Pappa) per il suo lavoro con la sua band Acid Baby Jesus, ma ora il musicista nativo di Atene ha intrapreso una carriera solista culminata con l’uscita del suo primo LP, “Piano In The Shower”, appena realizzato da Just Gazing Records.

Il suo nuovo singolo è la title-track “Piano In The Shower”, accompagnata da un video diretto da Salvador Cresta.

Il brano si muove con grande leggerezza su territori psichedelici senza mai voler forzare, creando invece deliziose melodie che sembrano volerci cullare come le morbide onde del mare a fine estate: delicato, magico e gradevole!

