ASCOLTA CASSANDRA JENKINS RIFARE “IT’S YOU” BRANO CHE UNIVA GLI ANIMAL COLLECTIVE E VASHTI BUNYAN

Cassandra Jenkins prende parte a “Covers Of Covers” nuova compilation che celebra i 20 anni del magazine Under The Radar.

Per l’occasione l’artista americana ha condiviso una sua versione di “It’s You” brano collaborativo tra Animal Collective e Vashti Bunyan incluso nell’EP “Prospect Hummer” del 2005.

Ascolta la versione della Jenkins:

Le cover sono un ottimo modo per sperimentare suoni, tavolozze e persone con le quali voglio lavorare assicura la Jenkins in una nota.

L’arpista Rebecca El-Saleh e io abbiamo registrato composizioni tramite e-mail durante la quarantena e questa è stata la prima volta che abbiamo suonato in una stanza insieme, con l’ingegneria di Zubin Hensler. All’epoca ascoltavo molto Curtis Mayfield e amavo parte dell’uso dell’arpa nella sua registrazione, e sentivo che l’arpa fosse uno dei pochi strumenti acustici in grado di catturare qualcosa di simile alla registrazione originale. Michael Coleman ha aggiunto un po’ di pianoforte e ho usato le registrazioni sul campo della casa in cui ho vissuto per buona parte di quest’anno.

Cassandra Jenkins, autrice nel 2021 dell’ottimo “An Overview on Phenomenal Nature” classificatosi 10° nella nostra classifica dei migliori 50 dischi dello scorso anno, affianca in questa nuova compilation artisti del calibro di Grandaddy, Cults, Peter Bjorn and John, Sondre Lerche, Nation Of Language, Hatchie e molti altri.

Credit Foto Cassandra Jenkins: Wyndham Boylan-Garnett

Credit Foto Animal Collective: Credit Press